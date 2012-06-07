В сеть попали первые фото со свадьбы Дрю Бэрримор

Свою третью свадьбу знаменитая актриса Дрю Бэрримор сыграла 2 июня 2012 года. Не прошло и нескольких дней, как первые фото с торжества просочились в Сеть.

Торжественная церемония состоялась в личном особняке Дрю Бэрримор, что находится в Монтечито, Калифорния. Актриса не желала пышной свадьбы и уж тем более не собиралась пиариться за счет нее, поэтому стиль мероприятия был выбран сразу же – старая добрая классика. Из гостей – только родственники и близкие друзья, среди которых была замечена лучшая подруга Дрю и коллега по цеху, актриса Камерон Диаз. Организатором свадебного торжества стала та же фирма, которая в прошлом марте подготовила брачную церемонию Риз Уизерспун.