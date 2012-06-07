Актриса Мария Миронова и актер Алексей Макаров поженились

Миронова и Макаров, осенью прошлого года наделавшие много шума совместным появлением на вечеринке, расписались в одном из московских загсов. Большого торжества устраивать не стали, видимо, посчитав, что незачем привлекать внимание к личному событию. Тем более что оба не раз состояли в браке.

Кинотусовка долго спорила, как долго продлятся чувства актеров. У Алексея характер горячий, да и Мария, если что не по ней, терпеть не будет. Однако злопыхатели просчитались: служебный роман успешно перетек в серьезные отношения.