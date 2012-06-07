Могилевская воспитывает из дочки леди

Дочери актрисы Марины Могилевской исполнилось девять месяцев. По такому случаю артистка отправилась выбирать летний прогулочный "экипаж".

"У Машеньки характер настоящей леди: если не понравится, никогда не покажет виду. Только потом своим поведением даст понять: недовольна", - рассказала Марина.

Перебрав в магазине несколько вариантов, Могилевская остановилась на коляске не слишком пестрой элегантной окраски. К нему актриса прикупила зонтик от солнца и платье в тон. "Надеюсь, угожу своей принцессе", - переживала Марина, упаковывая обновки.

Напомним, после рождения малышки, 41-летняя артистка заявила об уходе из кино.