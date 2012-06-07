Иосиф Пригожин хочет опубликовать компромат на Филиппа Киркорова

В скандал, который разгорелся между Филиппом Киркоровым и Тимати, вписалось третье лицо — Иосиф Пригожин, который начал с того, что потребовал долг с пиар-менеджера Киркорова Ольги Алексеевой: “Я бы на вашем месте научился бы деньги, взятые в долг, возвращать. Уже 7 лет прошло, жду. Это для вас он король. Не смешите мои тапочки”.

"Зачем Киркоров говорит об этике, если сам ее не соблюдает. Хочет — здоровается с людьми, не хочет — не здоровается. Собственно говоря, ведет себя не очень красиво по отношению к коллегам по цеху. Его сотрудница взяла у меня в долг $3 000 на неделю и не вернула. Человек не вернул деньги, а выпендрывается больше всех…" — возмущен Пригожин.

Чуть позже Иосиф Пригожин решил действовать более решительно и обратился к Филиппу в Твиттере, намекая на то, что у него имеется некий компромат на поп-короля: “А насчет этики и благодарности ты большой специалист. Не зли меня. У тебя короткая память. У меня есть очень интересный документ, подписанный лично вами. Поэтому предлагаю меня не трогать, а вашей сотруднице — вернуть долг”. О каком именно документе идет речь, пока неизвестно.

Киркоров на все это ответил предельно корректно: “Прошу не оскорблять и не клеветать на моих сотрудников! Это чревато. Мы в отличие от вас в вашу жизнь не лезем”.