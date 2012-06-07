Холостяк Френсис рассказал, когда женится на Елене Рясновой

Главный герой шоу "Холостяк-2" Френсис Метью ответил на вопросы поклонников во время онлайн-конференции.

Принц признался, что готов жениться на победительнице "Холостяка-2" Елене Рясновой и даже планирует, когда это может произойти.

Френсис, когда вы планируете отыграть свадьбу с Леной?

Мы только недавно с Леной закончили сниматься в шоу, и сейчас нам необходимо время для того, чтобы пообщаться в реальной жизни. Все зависит от многих факторов. Свадьба может быть как через полгода, так и через два года. Посмотрим.