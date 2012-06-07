Суд отказал Агутину в праве на новую квартиру

Певцу Леониду Агутину, требующему признать право собственности на апартаменты в новостройке площадью 162 кв.м., отказали в Савеловском суде Москвы. Причиной отказа звездному истцу стало наличие у него лишь предварительного договора купли-продажи на квартиру, а не основного.

Из-за изменений судебной практики теперь стало невозможным признание прав собственности на недвижимость на основе данного документа.

- Поправки были внесены менее месяца назад, - рассказал Life Showbiz судья. - Но даже невзирая на эти изменения, в бумагах, имеющихся на руках у певца, черным по белому написано, что он станет собственником квартиры лишь после того, что как ООО «Инвест-Юнион» получит разрешение от города.

Агутин и его супруга Анжелика Варум решили судиться за свою новую квартиру около полугода назад. Как уверяют певец и его представители, компания-застройщик не хочет передавать звезде право собственности на апартаменты стоимостью 22 000 000 рублей.

К слову, музыкант ни разу не явился в суд, несмотря на требование его личного присутствия на заседаниях.