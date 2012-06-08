Грудь Юлии Бардаш предскажет результаты сборной Украины на Евро-2012

Эпатажная певица и автор единственного в мире боди-блога Юлия Бардаш на одной из web-конференций заявила, что готова оригинальным способом провести Евро-2012. Юлия Бардаш не планирует посещать матчи турнира, хотя результаты выступлений сборной Украины будет знать накануне самих игр. Она собирается предсказывать результаты поединков нашей футбольной сборной с помощью своего бюста.

По словам Юлии Бардаш: «Мой прадедушка был потомственным знахарем из Бессарабии, ныне это территория Румынии. В моем детстве он рассказывал мне очень много интересного и даже научил искусству предсказывания. Пользуясь случаем, я решила поставить несколько экспериментов на собственной груди и удостовериться, что мы вместе с ней можем предсказывать будущее».

Первый матч сборная Украины проведет 11 июня против сборной Швеции. В тот же день, утром, Юлия Бардаш огласит свое предсказание, более того, она напишет об этом в своем боди-блоге Bardash News.