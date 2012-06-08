Первые фото Анфисы Чеховой после родов

В первые недели после родов телеведущей наверняка придется забыть о бурной светской жизни, зато бытовые заботы для молодой мамы теперь очень актуальны. Вчера вечером Папарацци запечатлили Анфису во время "деловой" прогулки.

Из роддома Чехову выписали только в начале недели, но телеведущая уже вполне освоилась в роли мамочки и спокойно оставляет ребенка дома, пока ей нужно выйти по своим делам.

Первым делом Анфиса купила воды, ведь кормящим мамам необходимо употреблять много жидкости.

Потом Чехова остановилась у палатки с овощами: у молодых мам всегда довольно строгая диета, в которой обязательно должны присутствовать фрукты и овощи.