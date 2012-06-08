Алена Шоптенко и Дима Дикусар выяснили отношения

Благодаря проекту "І прийде кохання" на канале 1+1, Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар стали друг для друга кем-то более значимым, чем просто партнеры по танцам.

Кажется, Дикусар давно этого ждал. А вот Алене сделать шаг навстречу мешали ее собственные принципы. О чем она честно призналась Диме во время их романтического ужина в Тбилиси, куда пара прилетела работать в грузинских "Танцах со звездами".

"Я никогда не имела отношений с людьми, с которыми работаю. Я боюсь того, что любая, чисто рабочая ситуация может обидеть чуть больше, чем если бы отношений между нами не было", - попыталась объяснить Елена Диме свою позицию. При этом Шоптенко совсем не жалеет, что отказалась от карьеры в Москве ради того, чтобы быть рядом с Дикусаром. "Егор Дружинин предлагал мне действительно очень интересный вариант развития моей карьеры, более театральный. Когда профессионал говорит, что видит в тебе потенциал, понимаешь, что стоит попробовать и выжать из себя максимум, чтобы совершенствоваться. А мне всегда хотелось попробовать что-то еще, кроме танцевального искусства. Но тут возникает другой вопрос: вопрос в приоритетах. Нельзя постоянно работать и думать исключительно о самореализации. Я женщина и мне хочется быть счастливой рядом с Димой", - утверждает девушка.

Дикусар, как настоящий мужчина, вообще не видит никаких проблем в том, что они с Аленой работают вместе. "Ты видишь мою симпатию к тебе, я вижу твою симпатию к себе. Разве то, что мы работаем вместе - это проблема? Никакого риска нет", - успокоил Дима Алену.