Невеста Бари Алибасова раньше жила с его сыном

Виктория Максимова, которую 65-летний Бари Алибасов представил всей стране как свою уже восьмую по счету невесту, оказывается, давно и хорошо знакома не только с продюсером «На-На», но и с его сыном.

Девушка раньше работала пресс-атташе у Бари Каримовича. Но, как рассказал сын Алибасова, Виктория несколько лет назад жила с ним в одной квартире.По словам молодого человека, с нынешней невестой своего отца он познакомился около 10 лет назад. Виктория сдружилась с тогдашней женой Бари-младшего, поселилась у него дома и спала на кухне. Так они и жили втроем, пока супруга не начала его ревновать, что в итоге закончилось разборками в молодой семье и разводом.

Бари-младший, который старше Виктории всего на год, уверен: девушка все спланировала, чтобы в итоге добиться его отца, а затем оттяпать у того шикарную квартиру.

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