Винокур снимает комнату в элитной квартире Льва Лещенко

Мэтр эстрады Лев Лещенко сдает комнату народному артисту России Владимиру Винокуру в своей шикарной сочинской квартире. Апартаменты артист купил несколько лет назад.

Арендодатель из Лещенко получился довольно строгий. Певец не дает коллеге никаких финансовых поблажек и на общих основаниях берет плату с Винокура за угол в своем далеко не скромном жилище. Впрочем, Владимир договор не нарушает. Винокур делит комнату со своей супругой Тамарой и исправно платит за жилье. По вечерам коллеги гуляют и отдыхают в лучших ресторанах на берегу моря.

- Да, Лев Валерьянович сдает мне угол, и, между прочим, деньги ему я плачу приличные, - поделился с Life Showbiz Владимир Винокур. - А по вечерам мы ходим в рестораны. Импортного алкоголя не признаем. 100 грамм водки - и все в порядке!

Квартиру в Сочи Лещенко приобрел несколько лет назад в ожидании Олимпийских игр. Тогда двухуровневый пентхаус в 145 квадратных метров обошелся певцу почти в 80 000 000 рублей, однако инвестиция в недвижимость оказалась невыгодной, как многие и прогнозировали. Квартира упала в цене почти в три раза.