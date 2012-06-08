Жан-Клод ван Дамм показал взрослую дочь

Дочь Жана-Клода ван Дамма Бьянка Бри - начинающая актриса.

Ее кинодебют состоялся в 2008 году с небольшой роли дочери персонажа Жан-Клода Ван Дамма в фильме "Специальное задание". Она снялась в эпизодических ролях в фильмах "Солдаты", "Игры киллеров" и "Шесть пуль".

В начале 2013 года выйдет научно-фантастический фильм "НЛО", в котором Бьянка впервые сыграла главную роль. У девушки не только спортивный папа: ее мать - экс-культуристка Глэдис Португез.

У Жан-Клода Ван Дамма и Глэдис также сын Кристофер - родной брат Бьянки, тоже актер. У Ван Дамма есть еще один сын - Николас от брака с Дарси Ляпьер. После развода актер начал употреблять кокаин и прошел позднее в клинике курс лечения от наркозависимости.

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