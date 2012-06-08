Любовник Джей Ло сделал татуировку на причинном месте

Возлюбленный Дженнифер Лопес, танцор Каспер Смарт, оригинально признался певице в своих чувствах. Так, отныне имя Джей Ло красуется в виде татуировки на пенисе Смарта.

Дженнифер не только влюблена в коллегу по сцене, но и тратит на него огромные средства. В свою очередь 24-летний Каспер не стесняется делать, порой, глупые вещи и милые сюрпризы для 42-летней любимой, чтобы произвести на нее впечатление. Татуировка с именем Джей Ло на пенисе – более чем убедительное доказательство его намерений.

Об этом оригинальном поступке Каспера сообщил приближенный к паре источник. Он также рассказал, что певица в восторге от поступка Смарта: "Ей нравятся все его татуировки, но эта – самая особенная для нее".