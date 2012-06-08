Солист "Руки вверх" пьяный купался в фонтане

На днях в интернете появился ролик, в котором видно, как лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков купается в фонтане.

Очевидно, что легендарный певец находился в нетрезвом состоянии, он прыгал, танцевал и плескался на глазах у изумленной публики. Видимо, легенда 90-х решил так необычно отметить последний звонок в окружении выпускниц.

Комментировать свою столь странную выходку певец отказался. Напомним, что вот уже несколько лет подряд Сергей Жуков является не только полноправным владельцем бренда «Руки Вверх!», но и всех песен группы. «Руки Вверх!» успешно гастролируют по всему миру и сейчас записывают новый альбом, презентация которого состоится 5 октября в клубе «Arena Moscow». Около года назад Жуков открыл в центре кафе «Руки вверх», которое является успешным и прибыльным заведением. Также Сергей является генеральным директором одной из самых крупных звукозаписывающий компаний.

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