У певицы Жасмин депрессия?!

Певица Жасмин после родов стала снова выходить в свет. Однако злые языки утверждают, что артистка переживает послеродовую депрессию.

Поводом к подобным разговорам стали недавние традиционные "Скачки Монте-Карло", которые ежегодно проходят в Москве. Это светское событие собирает весь отечественный бомонд. Правила те же, что и на самых настоящих скачках: женщины обязаны быть в светлых нарядах и обязательно в шляпках, а мужчины – в костюмах и котелках. Среди представителей шоу-бизнеса выделялась певица Жасмин. Многие отметили, что после недавних родов исполнительница стала хуже выглядеть. Злые языки утверждают, что артистка переживает самую настоящую послеродовую депрессию, она заметно поправилась.

Поводом к подобным утверждениям стал несколько мрачный и болезненный вид Жасмин. Недавно во второй раз ставшая мамой, артистка надела белую двойку: платье и плащ, которые, однако, не могли скрыть расплывшуюся фигуру обычно стройной и подтянутой певицы. Не добавляли шарма и солнцезащитные очки, за которыми, по словам очевидцев, Жасмин скрывала покрасневшие и усталые глаза. Злые языки, не жалеющие никого, и вовсе заявили, что артистка, которой в октябре исполнится 35 лет, выглядит на все 45.