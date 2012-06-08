Ким Кардашьян подвело платье

Светская львица и модница Ким Кардашян снова оплошала: на виду у десятков папарацци платье красотки разошлось по швам!

Похоже, что Ким Кардашян с головой ушла в свой роман с рэпером Кани Уэстом, и совершенно потеряла сноровку в выборе нарядов. так, на прошлой неделе папарацци запечатлели светскую львицу в прозрачном мини, из-под которого отчетливо выступала несрезанная бирка. На этот раз дела модницы и вовсе плохи: ее кожаное черное платье разошлось на месте молнии прямо во время съемок шоу. Неужели Ким разучилась подбирать наряды по размеру?