Джордж Клуни займется постановкой нового фильма

Новой режиссерской работой Джорджа Клуни станет полнометражная художественная лента, основанная на статье "The Yankee Commandante", опубликованной в The New Yorker в конце мая 2012 года.

Статья посвящена Уильяму Александру Моргану, гражданину США, принимавшему участие в кубинской революции. Морган приехал на Кубу в 1957 году, ему тогда было 29 лет. За участие в боевых действиях ему было присвоено звание команданте.

До Моргана такой чести удостоился всего лишь один человек, не являвшийся кубинцем, - Че Гевара. В октябре 1960 года Морган был арестован и обвинен в контрреволюционных действиях. В марте 1961 года его расстреляли. Моргану было 32 года.

Джордж Клуни не только займется постановкой фильма "The Yankee Commandante", но и выступит как один из продюсеров картины.

Фото: bio-stars.info