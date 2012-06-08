Бейонсе снова беременна. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на достоверные источники. Они утверждают, что певица начала принимать фолиевую кислоту и уже несколько недель не пьет свое любимое вино, что на нее очень не похоже.

Пока что Бейонсе и ее супруг рэпер Джей Зи не дают никаких комментариев и официальных заявлений, посему пока что новость остается в статусе слуха.

Тем не менее, даже если певица таки беременна, не факт, что это ее второй биологический ребенок. Так, когда она рожала дочку Айви, Бейонсе прибегла к чересчур тщательной конспирации. Звездная пара так и не объяснила, зачем регистрировалась в клинике под чужим именем, закрыла для себя целый этаж больницы, выключила камеры наблюдения и отобрала телефоны у работников больницы. СМИ все еще не убеждены, что супруги не воспользовались услугами суррогатной матери.