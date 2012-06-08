Актеры Кристэн Стюарт и Роберт Паттинсон поженятся!

Источник американского издания ОК! утверждает, что звезды саги Сумерки Роберт Паттинсон и Кристэн Стюарт вскоре сыграют свадьбу.

Так, в планах у пары праздник в готическом стиле, красные и черные розы в оформлении, а кольцо Кристэн украсит большой изумруд. В списке гостей: Шарлиз Терон, Кэти Перри, актерский состав Сумерек. А вот по поводу меню для свадьбы, влюбленные особо не заморачивались: выбор пал на сеть фаст-фуда In'n'Out Burger.

Пара никак не комментирует распространившийся слух, который, пока что, все еще похож на фантазию журналистов. Тем не менее, недавно папарацци подстерегли влюбленных на вечеринке в Каннах, где они смело целовались у всех на глазах и демонстрировали полнейшую идиллию в своих отношениях. То, что вскоре пара поженится, было бы вполне логичным.