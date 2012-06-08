Алина Гросу празднует 17-летие

Сегодня, 8 июня, Алине Гросу исполняется 17 лет. Впервые за свою жизнь певица отпразднует День рождения вдали от родителей, так как она сейчас в Москве и как все студенты, сдает сессию.

Алина Гросу из семнадцати лет своей жизни тринадцать выступает на сцене. Ее творческая жизнь началась еще в 4 года, исполнив песни «Бджiлка» и "Рушничок" Алина стала популярной на всю страну. А в 12 лет певица отправлилась во всеукраинский благотворительный тур «Разом зі мною». За время тура юная артистка отработала 22 концерта во всех уголках нашей страны. Ее творческий карьере могут позавидовать многие артисты. Клипы и песни Алина Гросу неизменно попадали в горячую ротацию. Алина уже успела записать и представить публике несколько своих авторских песен. Последние годы Гросу живет России, где учится в московском ВГИКе на отлично. Сегодня Алина соберет своих друзей в обном из московских клубов, чтобы отпраздновать свое 17-летие.

- Я счастлива, что мои мечты сбываются! Я много тружусь и вижу плоды. Сдаю сессию, и все на отлично. В день рождения со мной будут близкие друзья - актеры, режиссеры, певцы - новое поколение. Сегодня будет хорошая вечеринка. - рассказала Алина.

В ближайшие дни Алина Гросу представит новый клип на песню «Взрослая», режиссером которого стал Никита Пресняков.