Макс Барских представит Украину на Музыкальном чемпионате Европы!

За звание Музыкального чемпиона Европы будут соревноваться самые яркие «команды» – звезды радио Europa Plus из 16-ти стран!

Испанию представит Enrique Iglesias, Францию - David Guetta, Португалию – Nelly Furtado, Ирландию – U2, а честь Украины на интерактивном конкурсе будет отстаивать Макс Барских - обладатель премии «Прорыв года» на МУЗ-ТВ и «Лучший украинский исполнитель» по версии MTV EMA 2010.

Музыкальный чемпионат Европы стартует 11 июня на волнах радио Europa Plus параллельно с Евро-2012. Игры чемпионата будут разделены на несколько туров по системе play-off: c 11 по 20 июня - игры одной восьмой финала, с 21 по 26 июня - игры одной четвертой финала, 27-28 июня – полуфиналы, а 29 июня – финал.

Артист, представляющий свою страну, благодаря поддержке слушателей, будет проходить в следующий тур, и сражаться за званием чемпиона с новым соперником! И уже 11 июня, когда в Киеве состоится игра между сборными Украины и Швеции, Макс Барских сразится в музыкальном батле со шведским исполнителем Avicii!

В течение дня в эфире радио Europa Plus звучат песни соперников, а слушатели голосуют за музыкантов, отправляя смс. Имя победителя определяется количеством отданных за него голосов!