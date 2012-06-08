Оле Поялковой нравится общаться с инспекторами ГАИ

Пол года назад Полякова основала собственную блондинистую партию, а однодумцев под парламентом заманивала шампанским и мороженным. Особенно ей нравится общаться с инспекторами ГАИ, используя свое выгодное "белокурое" положение.

"Одна единственная фраза работает безотказно: "Что вы хотите, мой генерал?" И все решается очень быстро", – делится секретом Ольга.

Также певица призналась, что в свое время именно цвет волос помог ей соблазнить своего нынешнего супруга.

Отметим, что у Ольги есть еще одно женское оружие, которое невозможно оставить без внимания, – ее пышный бюст пятого размера. Тем не менее, после того, как она перестала кормить дочь грудью, пятый размер превратился в третий.