Игорь Посыпайко показал новую девушку?!

На днях украинский ведущий Игорь Посыпайко был замечен в компании красивой брюнетки, которой он уделял много внимания.

Украинский ведущий Игорь Посыпайко после скандального расставания с танцовщицей Аленой Шоптенко предпочитает не афишировать свои отношения с прекрасным полом. Но папарацци периодически фотографируют Игоря с красивыми девушками. Последний снимок, сделан 6 июня, на вечеринки Гольф на шпильках.

Посыпайко по какой-то причине во время игры в гольф уделял внимание лишь одной девушке. IVONA выяснила, что незнакомка работает журналистом, а вот имя брюнетки осталось загадкой.