Том Круз - самый влиятельный в Голливуде

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг - десятку самых влиятельных актеров Голливуда.

Основные критерии оценки довольно просты - сумма, которую заработал сам актер, кассовые сборы фильмов с его участием, частота упоминания в средствах массовой информации. Том Круз, которого многие уже списали со счетов, неожиданно возглавил рейтинг. 49-летний актер не попадал в список самых влиятельных с 2005 года. Вернуться с триумфом позволил ему успех фильма "Миссия невыполнима-4. Протокол Фантом", который собрал в мировом прокате более 700 миллионов долларов. Доход Тома составил 75 миллионов долларов.

Брэд Питт (2-е место) получил третью номинацию на премию "Оскар" за главную роль в спортивной драме "Человек, который изменил все". При этом его годовой доход в три раза меньше, чем у Круза - 25 миллионов долларов. Фильмы с его участием также нельзя назвать кассовыми. Зато фотографии 48-летнего Брэда за год появились на обложках 40 журналов! Такого показателя не имеет ни одна из актрис.

Леонардо Ди Каприо (3-е место) остается одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире на протяжении уже более 10 лет. В отличие от Круза 37-летний Лео не любит рисковать и заключает классические контракты, не связанные с процентами от дохода. Он получает свои 15-20 миллионов долларов даже в случае провала картины в прокате. Такой подход позволил Ди Каприо заработать за год 37 миллионов долларов. Годовой доход актера - 30 миллионов долларов.