В Санкт-Петербурге убит рэпер Левон Папян, более известный под псевдонимом Лева Twice. В убийстве подозревается проживавшая с ним девушка. Тело 23-летнего артиста было обнаружено в четверг в квартире дома №43 по улице Тельмана.

"По горячим следам задержана 22-летняя Екатерина Дорофеева, неработающая, сожительница потерпевшего. По версии следствия, днем 7 июня 2012 года Дорофеева в ходе бытовой ссоры ударила потерпевшего ножом в грудь", – сообщил в пятницу, 8 июня, представитель регионального управления Следственного комитета (СК).

Папян умер на месте. На допросе задержанная рассказала, что убитый был рэпером и организатором вечеринок.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Максимальное наказание, которое грозит виновному по этой статье, – 15 лет лишения свободы.