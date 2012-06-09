Дизайнеров Дольче и Габбану обвиняют в махинациях

Сумма, которую Dolce & Gabbana утаила от налогов, составляет около миллиарда евро.

Дольче и Габбану обвиняют в махинациях путем создания фирмы в Люксембурге. Судья Джузеппе Дженнари удовлетворил запрос налоговых органов, решивших вернуться к делу дизайнеров. В 2011 году они уже представали перед судом по этому же делу, но миланский оправдал их, назвав обвинения беспочвенными.

Тогда прокуратура подала жалобу в Верховный суд Италии, который отменил предыдущее решение по этому делу. В нынешней версии, с Дольче и Габбаны снято обвинение в мошенничестве и преследовать их будут исключительно за неуплату налогов.

Вместе с дизайнерами перед судом предстанут еще шестеро человек. Дата судебного разбирательства будет назначена на следующей неделе после поступления запроса от прокуратуры.

Дом моды Dolce & Gabbana был основан дизайнерами в 1985 году. Среди поклонников и клиентов D&G - Мадонна, Николь Кидман, Деми Мур, Тина Тернер и другие знаменитости

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