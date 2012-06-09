Оля Полякова показала декольте

Оля Полякова заявила, что она находится в отличной форме: "Я уже довольна собой! Тем более, сразу после съемок Парада порад буду снимать клип на свою новую песню Мальчикам это нравится. Надеюсь, мужчинам понравится то, как я выгляжу".

Но худела Полякова не так-то легко. "Я пью только чудодейственный коктейль известного американского диетолога Стенли Берроуза, рецепт которого держу в секрете. А то ведь, что получится – наши певицы узнают его и будут такими же худыми, как Оля Полякова!" – заявила звезда.