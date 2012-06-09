Группа Real O попали в ДТП

Участницы группы Real O направлялись на свой концерт в Черкассах, когда их автомобиль попал в аварию. Так, машина влетела в огромную яму, от чего девушек хорошенько покрутили. В результате происшествия, они получили травмы. Самыми собранными оказались Регина и Лина. Они сразу сориентировались и оказали пострадавшей Алине первую помощь.

"У нас неприятность... Попали в метровую выбоину на дороге. Всех, как в мясорубке, вертело в машине, отделались парой травм... Спасибо, что живы, – написала Алина Астровская в своем микроблоге. – Благодарна за оперативность Регину и Лину. Не выношу вида крови, перевязали мне колено, сказали, до свадьбы точно заживет!".

После несчастного случая группа тот же час отправилась на рентген, а Алина не сдержалась, и высказала свою неудовлетворенность дорогами и правительством: "Дорогое правительство, если вы хотите, чтобы группа Real O продолжила свое существование, сделайте нормальные дороги! Я в полном шоке!".