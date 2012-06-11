Мадонна показала грудь на концерте

Голливудская певица Мадонна во время своего концерта в Турции в рамках мирового тура под названием MDNA показала своим поклонникам обнаженную грудь.

Голый бюст звезды стал своеобразным перформансом к песне Erotic. Мадонна специально обнажила свою грудь, чтобы заинтриговать поклонников своего творчества перед номером.

Напомним, на днях папарацци застали певицу Мадонну вместе с тремя детьми у входа в центр Каббалы. Похоже, Мадонна перед своим мировым турне, решила восстановить свой духовный баланс и равновесие. Помимо этого, Мэд решила, что уже самое время привлекать к Каббале не только старшую дочь, Лурдес (15 лет), но и младших детей: сына Рокко (11 лет), Дэвида (6 лет) и дочь Мерси (5 лет).v