У Роберта Де Ниро сгорела квартира

В квартире знаменитого голливудского актера Роберта Де Ниро, который находится на пятом этаже многоквартирного дома в центре Нью-Йорка, произошел пожар.

По данным СМИ США, возгорание возникло в машине для сушки белья. Пожарным понадобилось около часа, чтобы потушить огонь. По их словам, в результате инцидента сгорели квартиры как на пятом этаже, так и на двух соседних. Никто не пострадал. Во время пожара актера не было не только дома, но и в США.

Отметим, что соседями Де Ниро являются актеры Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик, музыкант Билли Джоэл, экс-супруга кинопродюсера Харви Вайнштейна. Окна всех квартир выходят на Центральный парк. Пострадала ли квартира кого-то из них, не известно.