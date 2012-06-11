Агутин развлекается с неизвестной девушкой

Леонида Агутина сфотографировали с неизвестной девушкой. Незнакомка целовала и обнимала артиста, не обращая внимания на окружающих.

В прошлом году сразу после церемонии закрытия фестиваля в Юрмале папарацци умудрились сфотографировали Леонида Агутина, когда тот вовсю развлекался с какой-то брюнеткой, в то время как его супруга Анжелика Варум отдыхала в гостиничном номере.

И вот опять в объектив камер попал поцелуй – неизвестная девушка, опять же брюнетка, целует в щеку Леонида Агутина, и он очень доволен. Это произошло во время концерта Агутина на вечеринке, которая была посвящена открытию "Кинотавра" в Сочи.

Этот снимок уже активно обсуждается в интернете. Многие думают, что это очередная пассия артиста, который уже давно заработал славу изменщика. Сам Агутин, по традиции, сохраняет молчание.