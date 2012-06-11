Алена Свиридова попала в ДТП в Крыму

Российская певица Алена Свиридова попала в небольшое ДТП в крымском городе Керчь. Об этом сообщили и городском управления ГАИ.

По словам сотрудника пресс-службы, инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня. Автомобиль марки Audi, в котором находилась певица, выезжал с обочины на проезжую часть, когда в него врезалась машина марки "Жигули", следовавшая в попутном направлении. "По словам участников инцидента, за рулем Audi находилась не певица, а другой человек. На нее оформили протокол. Авария мелкая: у одной машины помято крыло, у второй задняя дверь", - сказал сотрудник пресс-службы ГАИ.