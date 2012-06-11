Бари Алибасова хочет дочку

В ближайшее время Бари Алибасов планирует сыграть свадьбу со своей 25-летней пресс-аташе Лилианой.

"Буквально несколько дней назад, я сделал Лили предложение. Хотя свадьбы в классическом понимании, скорее всего, не будет. У меня никогда такого не было в жизни: что бы был ЗАГС, невеста в фате. Я даже не знаю, как это все организовывать, да и не хочу. Хотя, надо признать, что в этот раз я немного отошел от принципов и подарил невесте кольцо из белого золота с бриллиантами. До этого все мои жены без колец были", - говорит продюсер.

"Лилиана работала 8 лет назад у нас в офисе, но через 2 года ушла. Заново нас познакомил мой сын, когда я переехал к нему после пожара. Там в это время и остановилась Лили. Вместе мы последние полгода", - рассказал Бари историю своих отношений с будущей женой.

В свадебное путешествие Алибасов не собирается: "Не люблю никуда ездить – старый я уже, дома сижу. Для меня лучший отдых – лежачий. С книжечкой там, а иногда и с молодой женой. Ну как молодой? Старая она уже – ей же 25 лет. Дома будем: от спальни до туалета, иногда в ванную и обратно – вот моё свадебное путешествие".

"Разница в возрасте меня не волнует! Все вступают в брак в разном возрасте, а мужчина всегда бывает старше. Насколько мне известно, Абрам, Моисей и все прочие, кому сегодня Россия поклоняется, вообще женились в 80 лет, и по 30-40 жен у них было одновременно в престарелом возрасте", - говорит Алибасов.

Также продюсер не прочь снова стать отцом: "Хочу дочку, так как один сын уже есть".