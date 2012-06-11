Леди Гага получила сотрясение мозга на сцене

Во время своего третьего концерта в Окленде (Новая Зеландия) певица Lady GaGa получила сильный удар металлическим прутом по голове, сообщает Fox News.

Один из танцоров, разбирая часть декорации во время выполнения поп-дивой композиции Judas, не заметил, что конец длинного шеста ударил звезду по макушке. Lady GaGa, в руках которой в этот момент был бутафорский пулемет, присела от боли, а затем, слегка покачиваясь, направилась за кулисы вслед за своим "обидчиком".

Через несколько минут она поблагодарила, сказав, что получила сильный удар по голове, который, возможно, стал причиной сотрясения мозга. Однако она не намерена прерывать выступление и споет все, что запланировано. Визажист Lady GaGa, Тара Савелий, написала в сети Twitter, что у поп-дивы, действительно, легкое сотрясение мозга. Несмотря на это, певица чувствует себя хорошо.

Напомним, что сцена неоднократно поднимала певице неприятные сюрпризы, которые, как минимум, трижды могли обернуться для Lady GaGa травмами. 11 апреля 2011 во время концерта в Хьюстоне певица упала со своего "фирменного" рояля. Через неделю, в Атланте, рухнула, наступив на подол платья.