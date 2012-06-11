В Лондоне поставят памятник Эмми Уайнхаус

Семья певицы Эми Уайнхаус, которая умерла в июле прошлого года, ведёт переговоры с сотрудниками концертного зала Roundhouse. Там они хотят поставить бронзовую статую Эми.

Митч Уайнхаус – отец Эми Уайнхаус – рассказал, что они планируют увековечить Эми и возвести ей памятник. Так, изначально они хотели установить его рядом с её домом в Камдене. "Эми была влюблена в Камден, – признался Митч. – Но у нас это место ассоциируется с горем и трагедией, потому что мы очень любили нашу дочь. Мы хотели, чтобы бронзовый мемориал стоял рядом с нашим домом, но это очень непросто из-за ряда проблем".

Сейчас семья рассматривает вопрос об установлении статуи на улице Чок-Фарм-Роуд в Лондоне. Именно там проходило последнее выступление легенды мировой музыки. "Пока что мы обсуждаем возможные варианты, – говорит вторая жена Митча Джейн. – В любом случае, до 2013 года ничего окончательно решено не будет. Тем не менее, мы надеемся, что для тех, кто любил творчество нашей Эми, это станет чем-то особенным".

В свою очередь пресс-секретарь концертного зала Roundhouse заявил, что им эта идея нравится: "Мы считаем, что очень важно, что вклад мисс Уайнхаус в музыку признаётся здесь, в Камдене".

Но самой главной проблемой, с которой пришлось столкнуться семье Уайнхаус, стало финансирование. "Вопрос только в том, откуда взять деньги – пожаловался Митч. – Мы надеемся, что в Камдене есть какие-нибудь компании, готовые спонсировать проект".

Это и есть очень странно, ведь британская певица оставила своим родителям три миллиона фунтов в наследство. Она не успела написать завещание, поэтому все имущество отошло ближайшим родственникам.