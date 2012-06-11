Премия "Муз-ТВ" под угрозой закрытия

Руководство музыкально-развлекательного телеканала "Муз-ТВ" приняло решение, что десятая юбилейная церемония "Премия Муз-ТВ-2012", состоявшаяся 1 июня в "Олимпийском", была последней, сообщают российские СМИ.

Руководство телеканала официально пока не комментирует свое решение. Вероятной причиной закрытия называются скандалы, которых в этом году вокруг премии было много, как никогда. Громкие заявления Сергея Лазарева, нападения друг на друга в Твиттере Филиппа Киркорова и Тимати, а также звезд, которые их поддерживают - все это привело к тому, что прошедшая церемония стала последней.

Первым о закрытии премии в своем Твиттере написал именно Тимати: "Сегодня руководством канала было принято решение о закрытии проекта Премия МУЗ-ТВ! Как оказалось # давайдосвидания имеет революционно-магическую силу!"