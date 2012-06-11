Виктория Боня показала дочку

Анджелина Летиция каждый день радует маму, о чем Виктория Боня регулярно отчитывается в своем Твиттере. На днях телезвезда опубликовала фото дочери, чтобы показать, как она подросла.

"Мы с Энджи. Она у меня уже большая девочка:) - подписала снимок Виктория. - Моя Энджи с рождения частенько выставляет средний палец, про кукишы я молчу. Что это значит? Видимо мама держись!?"

Также Боня похвасталась фотографиями отца ребенка - сына миллиардера Алекса Смарфита. "Счастливый папочка несет дочу на прогулку:)" - комментирует фото Виктория.

Российская телезвезда практически все время проводит с ребенком, лишь изредка выходит на прогулки или шопинг. И, конечно же, немалое время забирает занятие собой, ведь после родов Вика активно возвращает былую форму.