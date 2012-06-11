Борис Грачевский выбирает имя для будущего ребенка

Борис Грачевский в конце лета станет папой в третий раз. Малыша 62-летнему режиссеру подарит молодая супруга Анна. Будущие родители о поле ребенка предпочитают не думать.

- Главное, чтобы был хорошим человеком, - поделился с Life Showbiz счастливый папа. - Родится будущий зритель "Ералаша". А мальчик или девочка - неважно.

От первого брака у Бориса Граческого есть сын и дочь, которые с ним из-за юной жены практически не общаются. Анна Грачевская, к слову, отказалась от карьеры актрисы ради семьи и любимого мужа. Девушке неоднократно предлагали главные роли, за которые она, увы, не стала браться.

Чета Грачевских уже думает об имени для первенца. Список довольно внушительный. Но будущие родители хотят, чтобы оно подходило как мальчику, так и девочке.

- Мне очень нравится имя Станислав, - рассказала Life Showbiz супруга сценариста "Ералаша". - Если родится девочка, можно будет назвать Станиславой, очень красиво.