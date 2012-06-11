Отец Рианны посоветовал ей пойти в отпуск

Рональд Фэнти, папа американской певицы Рианны, прокомментировал слухи о том, что его дочь страдает от перенапряжения. Так Рональд считает, что ее здоровье в идеальном состоянии, а перенапряжение – это нормально.

Отец Рианны всегда беспокоился о здоровье певицы. Так, Рональд Фэнти попытался развеять сплетни, которые ходят вокруг самочувствия певицы, и заявил, что она здорова и полна сил.

Еще в начале мая вечеринка Met Gala закончилась для нее истощением организма, больницей и капельницей. А в своем микроблоге певица опубликовала фото, на котором она лежит на больничной койке с иглами от капельницы в руке. Также, ей пришлось отменить начало работы над своим фэшн-шоу в Великобритании.

"Когда я увидел эти фотографии в Твиттере, я переживал, как и все остальные, – решился прокомментировать происшествие Рональд. – Но правда оказалась в том, что у нее было истощение и грипп".

Отец посоветовал своей звездной дочке, чтобы та взяла отпуск и поубавила темпы.

"Она также потеряла несколько килограммов и не очень хорошо себя чувствовала. Поэтому, я усадил ее и сказал, что ей надо работать меньше. Я посоветовал ей немного успокоиться, позаботиться о себе и не напрягаться какое-то время… Отпуск это то, что ей нужно", – добавил заботливый Рональд.