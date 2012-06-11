В Москве неизвестные разбили автомобиль Игоря Николаева

В ночь на воскресенье, 10 июня в Москве неизвестные разбили автомобиль известного певца и композитора, звезды российского шоу бизнеса Игоря Николаева.

Происшествие произошло у телецентра Останкино, где Игорь Николаев припарковал свой Mercedes. Вернувшись со съемок, Николаев обнаружил, что у автомобиля разбиты стекла и зеркала, а также проколоты колеса.

Кроме того, двери и кузов машины были исцарапаны и разрисованы краской. При этом не уточняется, что именно было написано на автомобиле звезды.

Как передают СМИ, Игорь Николаев полагает, что это дело рук фанатов знаменитого телешоу Фактор-А, в жюри которого он заседает – зрители, по-видимому, оказались недовольны тем, как он оценил определенных участников. Сообщается, что обращаться в полицию Николаев не собирается.