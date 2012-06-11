Николь Кидман считает, что жена должна уйти от Траволты

Николь Кидман не удержалась от комментариев ситуации, которая сложилась в семье Джона Траволты и Келли Престон. Известная голливудская актриса считает, что Келли не должна терпеть извращения супруга и уйти от него.

Николь Кидман откровенно заявила, что она против брака Келли Престон с Джоном Траволтой. Она считает, что подруге стоит освободиться от неверного Джона и отправиться на отдых в Нэшвилл – там она сможет подумать и все взвесить.

Как только Николь узнала о проблемах подруги в браке, она приехала к подруге вместе с детьми на ранчо в Теннеси и пробыла там почти месяц. Она настаивает, что им с звездным супругом стоит пожить отдельно, чтобы разобраться в своих чувствах. Также, Кидман опасается, что Келли снова впадет в алкогольную зависимость и хочет забрать ее к себе домой, так как там совсем нет спиртных напитков.