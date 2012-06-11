Шварценеггер снова снимется Терминатором

Актер Арнольд Шварценеггер сообщил, что съемки пятом "Терминатора" могут стартовать уже в следующем году.

"Я не могу сказать вам очень много, поскольку это достаточно секретная информация, сообщу лишь, что в следующем году я начну сниматься в этой ленте, и это будет один из самых жестких фильмов в моей практике", — рассказал Арнольд.

"Одни только съемки по плану должны занять шесть месяцев, и я намерен много тренироваться, чтобы войти в максимально возможную для меня физическую форму. Это будет прямое продолжение "Терминатора: Да придет спаситель", хотя некоторые продюсеры и владелец франшизы остались не очень довольны работой, проделанной МакДжи. Однако они решили, что квадриквел все же был достаточно хорош, чтобы продолжить его, и планируют сделать пятую и шестую часть, которые завершат франшизу", - говорит актер.

Между тем, Шварценеггеру, сейчас работающему над "Склепом" с Сильвестром Сталлоне, предстоит горячая рабочая пора: прежде, чем заняться ролью Терминатора, он еще должен отсняться в двух лентах — "Неизвестный солдат" и "Десятка".