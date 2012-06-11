Николай Басков экономит на ремонте квартиры

Соловей русской эстрады Николай Басков до конца лета планирует закончить ремонт в новом жилье и в августе переехать на ПМЖ в самый престижный район города.

Напомним, элитную квартиру на улице Остоженка вблизи Кремля стоимостью в €10 000 000 певцу на 35-литие в прошлом году подарил таинственный товарищ. Исполнителя устраивает дизайн апартаментов от китайских гастарбайтеров: Теперь в моем жилье будут преобладать 3 цвета: белый, золотой и черный.

Обычно в ремонт элитного жилья вкладывают сумму, соответствующую стоимости апартаментов. Но Басков сэкономит на упорядочивании апартаментов: В Китае все намного дешевле, – отшутился Николай.