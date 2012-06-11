Кристина Агилера поддержала геев

Певица и звездный тренеро шоу "Голос", аналога нашего "Голос країни", Кристина Агилера в субботу вечером пришла вместе со своим бойфрендом Мэттью Ратлером и друзьями в клуб "Распутин" в Западном Голливуде, Лос-Анджелес, чтоб показать свою поддержку гей-сообщества Лос-Анджелеса.

"Она просто тусовалась с друзьями из гей-прайда. В клуб певица вршла через задний вход и вышла прямо на танцпол", - расказал один из зрителей. - "Когда она вошла - это было действительно здорово, ди-джей объявил о ее присутствии. Кристина осталась не вечеринке до самого конца - еще около полутора часов"