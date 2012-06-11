Племянница Софии Ротару уехала с Лондона ради футбола

Чтобы поддержать сборную Украины по футболу на Евро 2012, молодая певица Соня Кей (племянница украинской певицы Софии Ротару) сбежала из Лондона в Киев.

"Не могу себя назвать ярой фанаткой футбола, но все, что касается моей страны, мне всегда очень дорого. Поэтому не могла пропустить первый матч нашей сборной на Евро 2012 и твердо решила прилететь домой, – сказала Соня. – Еще не знаю, где буду сегодня смотреть футбол: на стадионе, дома у телевизора или же в киевской фан-зоне. Кстати, здесь очень круто, украинцы такие счастливые, шведы – слишком «счастливые» от пива. Я верю в нашу сборную и крепко держу за нее кулаки!"

По иронии судьбы, в одной группе с Украиной играют англичане, к которым племянница Софии Ротару тоже неравнодушна.

"Сегодня буду болеть и за тех, и за других, а вот что мне делать 19 июня (в этот день сборная Украины сыграет со сборной Англии – IVONA), даже не знаю… Хотя, что я такое говорю, конечно, буду кричать за Украину. Пусть знают наших", – рассказала Соня.

Певица призналась, что ей очень хотелось бы задержаться на Евро 2012 подольше, но прогуливать так много занятий ей не позволяет совесть.