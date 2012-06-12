Московский аэропорт потеряла багаж Владимира Винокура

Багаж одного из самых главных юмористов Владимира Винокура потерялся в московском аэропорту. Артист, прилетевший в столицу после недельного пребывания на фестивале "Кинотавр", устроил скандал во Внуково.

64-летний Винокур так и не дождался своего чемодана на ленте выдачи. Утомленной после перелета звезде пришлось идти разбираться в пункт розыска багажа, где ему и его супруге устроили допрос с пристрастием сотрудники аэровокзала. - Я не понимаю, почему я должна отчитываться и подробно перечислять все то, что находилось у меня в сумке! Я из-за этой ситуации вся на нервах, - ругалась жена юмориста Тамара. - У нас там очень много дорогостоящих подарков и, конечно, одежда от дизайнеров с мировыми именами - если все перевести в денежный эквивалент и сложить, сумма получится немаленькая.

После долгих разбирательств сотрудники аэропорта Внуково отправили семью Винокуров к виновникам пропажи. Отвечать за утерю черного чемодана весом 22 килограмма придется авиаперевозчику - компании "Якутия". - Чемодан сейчас может быть где угодно - в Сочи или вообще в другом городе. Официально на поиски багажа дается 21 день, потом пстрадавший вправе подать в суд, - рассказала представительница авиакомпании. - Конечно, поскольку Владимир Натанович - человек публичный, мы изо всех сил будем стараться найти чемодан в более сжатые сроки.