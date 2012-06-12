Игорь Посыпайко стал жертвой охранников Ани Лорак

Обычно звезда Ани Лорак передвигалась только в сопровождении водителя и одного охранника. Но в последнее время певица стала более закрытой.

Неохотно идет на контакт с прессой и тщательно оберегает свою частную жизнь, сообщают журналисты ТСН-Особливе. После выступления на корпоративе в одном из столичных клубов ее уже защищали четыре бодигарда.

На своем пути они легко преодолевали все препятствия. Одной из жертв стал телеведущий Игорь Посыпайко. На лестнице клуба он давал интервью, но когда проходила Лорак, ему пришлось уступить.