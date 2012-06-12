Мария Яремчук подобрала репертуар на Новую волну-2012

19-летняя Мария Яремчук подобрала окончательный репертуар к международному конкурсу молодых исполнителей "Новая волна". Он стартует 24 июля в латвийском городке Юрмала.

"На хит страны будем петь "Течет вода", на зарубежный — песню "Homeless" британки Леоны Льюис. Собственный хит пока не могу сказать, потому что мы его еще не отработали. Это русскоязычная песня. Написал мой продюсер Андрей Француз. Я тоже пишу песни, но это так пока эскизы", - замечает Мария.

На конкурс певица специально выбирала те песни, которые уже отрабатывала.

"Потому имею понятия как где тянуть и на чем акцентировать в песне. Так Льюис я пела на "Голосе", ну и Софии Ротару "Течет вода" часто пою на концертах. Сейчас мы ее немного меняем. Сделаем динамичнее. Но не рэп. Я и рэп - вещи несовместимые. Песни репетируем целыми днями. Также я постоянно хожу на хореографию, актерское мастерство и езжу на концерты. В основном это дни городов на западной Украине. Мой продюсер говорит, что мне полезнее работать с народом. Там можно лучше и быстрее научиться говорить с публикой", - уверена девушка.