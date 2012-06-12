Бурановских бабушек пригласил в гости Дед Мороз

Участницы удмуртского коллектива "Бурановские бабушки" поговорили по телефону с самим Дедом Морозом из Великого Устюга. Волшебник пригласил певуний на свой день рождения.

"Бурановские бабушки" буквально нарасхват. Непонятно, как они успевают заниматься домашним хозяйством, когда они то дают интервью, то выступают, то принимают поздравления от Владимира Путина, то разговаривают с самым настоящим Дедом Морозом.

Зимний волшебник на днях сам позвонил "Бурановским бабушкам" по телефону, чтобы поздравить их с достойным выступлением на Международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2012".

"Дед Мороз всем сердцем и всей душой поддерживал бабушек, болел за них во время "Евровидения". И, конечно, не поздравить их с таким достойным выступлением Дедушка Мороз не мог. Ведь, несмотря на то, что заняли бабушки второе место, они, без сомнения, покорили своим выступлением многих, и не только в России", – рассказала пресс-секретарь Деда Мороза Любовь Якимова.

Однако и "Бурановские бабушки" в долгу не остались, пригласив Деда Мороза в Бураново.