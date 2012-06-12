Формы Яны Рудковской становятся все пышнее

Фигура продюсера Димы Билана меняется с каждым днем.

Не так давно Андрей Малахов ошеломил новостью "Яна Рудковская ждет ребенка. Она на 9-м месяце беременности" - написал телеведущий в своем микроблоге. Эта новость мгновенно облетела Интернет. Вот только сама Яна по этому поводу предпочитает отмалчиваться. Информацию не подтверждает, но при этом и не опровергает. Хотя и называет сообщение Малахова "полным бредом".

Вот только в российской шоу-бизнесовой тусовке стали замечать, как меняется фигура продюсера Димы Билана. К примеру, на днях, Рудковская появилась в прямом эфире на телевидении в черном наряде, который вместо того, чтобы стройнить (как это обычно бывает с одеждой данного цвета), наоборот выдал все тайны Яны. И если беременного живота никто не смог разглядеть, то грудь супруги Евгения Плющенко, не сталась незамеченной. Даже те, кто близко знаком с Яной, отметили, что и без того немаленький бюст Рудковской с каждым днем становится все пышнее.

Это пока, единственное доказательство интересного положения Яны.